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Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

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Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
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Metropoll Araştırma'nın Temmuz ve Ekim 2026 dönemlerine ilişkin siyasi parti oy oranları karşılaştırmasında dikkat çeken değişimler yaşandı. Üç aylık süreçte YENİ Parti'nin oy oranında 14,20 puanlık düşüş kaydedilirken, AK Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy oranları yükseldi.

  • Metropoll Araştırma'nın Temmuz-Ekim 2026 karşılaştırmasında YENİ Parti'nin oy oranı yüzde 39,20'den yüzde 25'e düşerek 14,20 puan azaldı.
  • AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,98'den yüzde 31,90'a yükselerek 2,92 puan arttı ve ekim araştırmasında ilk sıraya geçti.
  • DEM Parti yüzde 6,99'dan yüzde 10,60'a, İYİ Parti yüzde 5,05'ten yüzde 8,50'ye, MHP yüzde 4,66'dan yüzde 6,60'a yükseldi.

Metropoll Araştırma'nın Temmuz ve Ekim 2026 dönemlerine ilişkin siyasi parti oy oranlarını karşılaştırdığı araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Üç aylık süreçte bazı partiler seçmen desteğini artırırken, bazıları önemli ölçüde oy kaybetti.  Araştırmada kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlar, siyasi partilerin seçmen desteğinde üç ay içinde yaşanan değişimi ortaya koydu.

YENİ PARTİ'NİN OY ORANINDA 14,20 PUANLIK DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yüzde 39,20 olarak ölçülen YENİ Parti'nin oy oranı, ekim ayında yüzde 25'e geriledi. Üç aylık dönemde 14,20 puanlık düşüş yaşayan parti, karşılaştırmada en yüksek oy kaybının kaydedildiği siyasi parti oldu.

Temmuz ayı verilerinde ilk sırada bulunan YENİ Parti, ekim ayı sonuçlarında ikinci sırada yer aldı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 31,90'A YÜKSELDİ

AK Parti'nin temmuz ayında yüzde 28,98 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 31,90 olarak ölçüldü. Böylece partinin seçmen desteğinde üç aylık süreçte 2,92 puanlık artış kaydedildi.

Bu değişimle birlikte AK Parti, ekim ayı araştırmasında en yüksek oy oranına sahip parti olarak öne çıktı.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DE YÜKSELİŞ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy oranlarında yaşanan artış oldu. DEM Parti, temmuz ayında yüzde 6,99 olan oy oranını ekim ayında yüzde 10,60'a taşıdı. Partinin oy oranında 3,61 puanlık yükseliş kaydedildi.

İYİ Parti'nin oy oranı ise aynı dönemde yüzde 5,05'ten yüzde 8,50'ye çıktı. Üç ayda 3,45 puanlık artış yaşayan İYİ Parti, ekim ayı sonuçlarında dördüncü sırada yer aldı.

MHP YÜKSELDİ, CHP'DE SINIRLI DÜŞÜŞ YAŞANDI

MHP'nin temmuz ayında yüzde 4,66 olarak ölçülen oy oranı, ekim ayında yüzde 6,60'a ulaştı. Partinin oy oranında 1,94 puanlık artış görüldü.

CHP'nin oy oranında ise sınırlı bir gerileme kaydedildi. Temmuz ayında yüzde 3,75 olan oran, ekim ayında yüzde 3,50'ye düşerek 0,25 puan azaldı.

YENİDEN REFAH VE ANAHTAR PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Yeniden Refah Partisi'nin temmuz ayında yüzde 2,20 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 3,40'a yükseldi. Partinin üç aylık dönemdeki artışı 1,20 puan oldu.

Anahtar Parti de oy oranını yüzde 1,68'den yüzde 3,20'ye çıkardı. Böylece partinin seçmen desteğinde 1,52 puanlık yükseliş kaydedildi.

ZAFER PARTİSİ'NDE GERİLEME, TİP VE SAADET'TE ARTIŞ

Zafer Partisi'nin temmuz ayında yüzde 3,36 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 2,90'a geriledi. Partinin oy oranında 0,46 puanlık düşüş yaşandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise aynı dönemde yüzde 1,55'ten yüzde 2'ye yükselerek 0,45 puanlık artış kaydetti. Saadet Partisi'nin oy oranı da yüzde 1,29'dan yüzde 1,40'a çıkarak 0,11 puan arttı.

Araştırmada diğer partilerin toplam oy oranı ise temmuz ayındaki yüzde 1,68 seviyesinden ekim ayında yüzde 1'e geriledi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıyüksel altun:

admin algı yaratma Sözcü gazetesi farklı yapıyor. sen iktidar yandaşısın galiba…

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Haber YorumlarıHaber58:

siz öyle hayel ediyorsunuz

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Haber YorumlarıÖztürkler:

Bu sayıları rüyanızda mı yaptınız.Seçimde görecez bakalım ne alacak akp

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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

sallayın bakalım sandıkta görüşürüz

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Haber YorumlarıHÜSEYİN İMANLIK:

hayır

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