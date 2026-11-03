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Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama

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Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
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Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle Bakü ile Ankara arasındaki gerilimli günler devam ederken, İstanbul Şişli'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda yer alan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Şişli Belediyesi veya ilgili kurumların söz konusu alana yönelik herhangi bir kararının ya da projesinin bulunmadığı belirtildi.

"BÜST YIKILACAĞI İDDİALARI ASILSIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı” yönündeki iddialar asılsızdır.

"BELEDİYENİN YÜRÜTTÜĞÜ BİR ÇALIŞMA YOK"

Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.

İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıEkber Biçer:

Türk düşmanı hainler çıkarıyor bunları

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ekber haklisin.... Turkiye nin Turki Cumhuriyetlerle dusman olsun diye, icerde ortaligi ksristiran bayagi bir hain var...Devlet buyuklerimiz dikkatli olmalidir...Devlet Bahcleli ve C.Baskani diyeceginj demistir, kardeslik bozulmayacaktir..bitti..

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Haber Yorumlarıarmageddon7@live.be:

butun bustler kaldirilmali burasj Nepalmi?

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Haber Yorumlarıokancinkaya711:

Devle bu ortamda buna hayatta cesaret edemez. Kaybı büyük olur...

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Haber YorumlarıSait Bakaç:

niye edemez Aliyev kim Azerbaycan nerede ne hükmü var fazla eseğe fazla değer vermeyin kendini yarış attı zanneder Allah işi yarın İran İsrail ve ABD'nin saldırılarını bahane edip Bakü ye dönerse ozaman darda zorda hangi hükümet kalır herkes görür.

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

evet azerbeycan türkiyeye doğalgazı çok ucuza satıyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sait, kimseyi küçümseme kendini de dev aynasında görme. Sadece Azeri şirketi SOCAR ın Türkiye'deki yatırımı 18 milyar doların üzerinde ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı. Neyse Allahtan ki baştaki senin gibi düşünmüyor ve 10 yıllık danışmanını düşünmeden görevden aldı. İran Azerilere bir halt yapamaz İran'da Azeri Türkü miktarı azımsanamayacak miktarda bu konuda İran kendisi korkuyor

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