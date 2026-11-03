Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu Haber Videosunu İzle
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Son 4 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlayacak; maç saat 20.45'te TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.
  • Galatasaray'ın muhtemel 11'i Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'den oluşuyor.
  • Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Stuttgart'ta Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği ve saat 20.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri de netleşmeye başladı.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Stuttgart : Seimen, Jaquez, Chabot, Hendriks, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, El Khannouss, Deniz Undav, Führich, Demirovic.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK

Galatasaray, Stuttgart karşısına sakat veya cezalı oyuncusu bulunmadan çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise statü gereği forma giyemeyecek.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona yenilgisinin ardından çıktığı 4 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı.

Bu süreçte Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, Stuttgart karşısında da serisini devam ettirmek istiyor.

OSIMHEN'DEN 10 MAÇTA 10 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, toplam 10 maçta 10 gol kaydetti. Osimhen, ligde 9, Avrupa'da ise 1 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

BATRAKOV SON HAFTALARDA FORMDA

Sarı-kırmızılıların Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Son 5 resmi karşılaşmada 3 gol atan 21 yaşındaki oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkisi ve paslarıyla takımına katkı sağlıyor.

SANE VE İLKAY RAKİBİ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'ın Alman futbolcuları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, kariyerlerinde daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez mücadele etti. İlkay, Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Leroy Sane ise Schalke 04 ve Bayern Münih formalarıyla Stuttgart'a karşı 14 Bundesliga maçına çıktı. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

STUTTGART'TA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Alman temsilcisinde Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup eden Stuttgart, üçüncü haftada Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibi, ilk üç karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol görerek turnuvanın en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Bundesliga'da ise 8 maç sonunda 9 puan toplayan Stuttgart, 11. sırada bulunuyor.

İlgili Haberler
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildilerStuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktıStuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 191 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Gök:

zor bir maç olacak karşılıklı gol olur 2.1 2.2 gibi skorlar bekliyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZimaş ziraat mak san ve tic A. Ş Ekinci:

Hayır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCoşkun Barış:

yalana bak Okan’ın bile bu onbirden haberi yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-kızdan kahreden haber! Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü

Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağının acısını paylaştı