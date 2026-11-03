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Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

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Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
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Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesinde Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağı iddiaları ortaya atıldı. Aydınlar henüz adaylık kararı vermezken yakın çevresi, kendisiyle kritik bir görüşme gerçekleştirmek için harekete geçti.

  • Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde mevcut başkan Aziz Yıldırım yeniden aday olmayacağını açıkladı.
  • Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık için hazırlıklara başladığı iddialarına karşın seçimlere yönelik herhangi bir hazırlığı bulunmuyor ve adaylık konusunda henüz karar vermedi.
  • Aydınlar'ın yakın çevresi kasım ayının ikinci haftasında bir araya gelmek için randevu talep etti; görüşmede adaylık çağrısının yüz yüze yinelenmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması beklenen Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler kulübün önde gelen isimlerine çevrildi. Son olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa aday olmak için hazırlıklara başladığı iddiaları gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul'un haziran ayında yapılması bekleniyor. Son yıllarda birçok kez sandık başına giden sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken mevcut başkan Aziz Yıldırım, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Yıldırım, son olarak Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Mayıstan sonra yokum." ifadelerini kullanarak başkanlık görevini bırakacağını belirtti.

MEHMET ALİ AYDINLAR İDDİALARINA YANIT GELDİ

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık için hazırlıklara başladığı ve hatta iletişim ekibini oluşturduğu öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre, Mehmet Ali Aydınlar'ın şu an için seçimlere yönelik herhangi bir hazırlığı bulunmuyor. Aydınlar'ın başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda henüz karar vermediği belirtildi.

YAKIN ÇEVRESİNDEN KRİTİK RANDEVU TALEBİ

Haberde, Mehmet Ali Aydınlar'ın yakın çevresinin kasım ayının ikinci haftasında bir araya gelmek üzere kendisinden randevu talep ettiği aktarıldı. Aydınlar'ın henüz bu talebe yanıt vermediği ancak görüşmeye olumlu yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

ADAY OLMASI İÇİN BASKI YAPIYORLAR

Aydınlar'ın yakın çevresinin, Fenerbahçe başkanlığına aday olması için kendisini ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Randevu talebinin kabul edilmesi halinde bir yemek organizasyonu düzenlenmesi ve adaylık çağrısının yüz yüze yinelenmesi planlanıyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu görüşmenin ardından nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeref Tok:

Fb yi kumpas larda satan adam

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