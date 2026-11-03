Hatimoğulları hükümete Çerçeve Yasa için çağrı yaptı, Öcalan'ın özgürlüğünü istedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sürece ilişkin iktidara çağrıda bulunarak, "PKK kendini feshetti silahları yaktı. Bir taraf adım attı ve sözünü tuttu şimdi sözünü tutma sırası devlette ve iktidardadır" dedi. Hatimoğulları, "Çerçeve Yasa"nın hayata geçirilmesini, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanmasını isteyerek, "Barışın inşasında en güçlü adım, sürecin baş aktörü Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması, Barış ve Siyasallaşma Kurulu Koordinatörlüğü yapılması ile mümkündür" ifadesini kullandı. Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, yaşananları "ekonomik Susurluk'u" olarak nitelendirdi ve "'Türkiye Yüzyılı' dediniz, vurgun yüzyılı çıktı" diye konuştu.

DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına bu hafta Barış Anneleri de katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasının başında beyaz tülbentleriyle toplantıya katılan Barış Anneleri'ni selamladı. Annelerin yıllardır barış mücadelesi verdiğini kaydeden Hatimoğulları, "Kırk yıl aşkındır bu mücadelede bütün yitirdiklerinize rağmen çektiğiniz acılara rağmen bir gün dahi mücadeleden geri durmadan hep o barışın sembolü olan beyaz tülbentlerinizle alanda olduğunuz" dedi.

Eski HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçinin 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Hatimoğulları, "Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke. AİHM'in aldığı kararları uygulamak gibi bir yasal mecburiyeti var. Ama bu kararlara rağmen hala arkadaşlarımız içeride" diye konuştu. Tutukluların siyasi rehine olarak tutulduğunu savunan Hatimoğulları, davanın "siyasi intikama dönüştürülmüş durumda" olduğunu ifade etti.

Kayyum uygulamalarına da tepki gösteren Hatimoğulları, seçilmiş siyasetçilerin görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi. Siyasetçinin yerinin halkın yanı ve seçildiği makam olduğunu belirten Hatimoğulları, "Halkın iradesine halka rağmen oradan alıp yerine kayyum atamak kabul edilebilir bir şey değildir. Demokrasiyi mezara gömmek demektir" diye konuştu.

CEZAEVLERİ ÖNÜNDE YARIN BASIN AÇIKLAMALARI YAPILACAK

Hatimoğulları, 4 Kasım dolayısıyla "Kobani Davası"nda tutuklu bulunan siyasetçilerin cezaevlerinin önünde basın açıklamaları yapacaklarını belirterek, kendisinin Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı, Tuncer Bakırhan'ın ise Kandıra'da Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini söyledi. Hatimoğulları, "Sevgili yoldaşlar yalnız değilsiniz. Özgür olacaksınız, mutlaka özgür olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"'TÜRKİYE YÜZYILI' DEDİNİZ, VURGUN YÜZYILI ÇIKTI"

Susurluk olayının üzerinden 30 yıl geçtiğini belirten Hatimoğulları, devlet, mafya ve siyaset ilişkilerine dikkati çekerek, "30 yıl içinde araba değişti ama zihniyet değişmedi. Bugün de bu araba borsada fonda bankalarda cirit atıyor" dedi. Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, yaşananları "bu ülkenin ekonomik Susurluk'u" olarak nitelendirdi. Hatimoğulları, "'Türkiye Yüzyılı' dediniz, vurgun yüzyılı çıktı. Bu vurgunu bir kanunla kapatamazsınız. Hesap sorulmadan, sorumlular ortaya çıkarılmadan bunun kapanmasına biz izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"EMEKLİ MAAŞI 61 BİN 928 LİRA OLMALI"

Türkiye'de 17 milyon emekli bulunduğunu belirten Hatimoğulları, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, 70 ve 80 yaşındaki emeklilerin çalışmak zorunda kaldığını söyledi. DEM Parti olarak emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısı kadar olmasını önerdiklerini belirten Hatimoğulları, güncel rakamla emekli maaşının 61 bin 928 lira olması gerektiğini ifade etti.

Kademeli emeklilik hakkı için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını anımsatan Hatimoğulları, teklifin AKP ve MHP'nin karşı çıkması nedeniyle görüşülmediğini söyledi. 2027 bütçesinde garantili ödemelere 300 milyar lira, faizlere ise 4 trilyon lira ayrıldığını belirten Hatimoğulları, "Kaynak var siz yapmıyorsunuz, siz ödemiyorsunuz" dedi.

"MESEM'İN KAPATILMASI GEREK"

İş cinayetlerine ve çocuk işçiliğine de değinen Hatimoğulları, bu yılın ilk dokuz ayında en az 66 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi. Antalya'da hortum nedeniyle beş işçinin yaşamını yitirdiğini, Dilovası'ndaki yangında ise yedi kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Dilovası'ndaki yangının yaşandığı iş yerinde pencere bulunmadığını belirten Hatimoğulları, kadınların ve çocuk işçilerin güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını söyledi. Aradan geçen süreye rağmen kamu görevlileri ve işverenlerin yargılanmadığını ifade eden Hatimoğulları, "Adaletin onlardan hesap sorması lazım" dedi. Çocuk işçiliğine ilişkin düzenlemelerin değiştirilmesini isteyen Hatimoğulları, MESEM'in kapatılması ve staj ile çıraklık süresinin sigorta başlangıcı sayılması gerektiğini belirtti.

"BÖLGEDEKİ SAVAŞ PAKTLARINA DEĞİL, BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ PAKTLARINA İHTİYAÇ VAR"

Dışişleri Komisyonu'ndan AKP, MHP ve CHP'nin oylarıyla geçen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı çıktıklarını hatırlatan Hatimoğulları, anlaşmanın Türkiye'yi kendi seçmediği bir savaşın içine çekebileceğini savundu. Anlaşmaya göre bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağını ve bu durumda yardım isteneceğini söyleyen Hatimoğulları, saldırı tanımının muğlak, mali yükün ise belirsiz olduğunu ifade etti.

Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Suud'un parasına karşılık Türkiye'nin gençlerini savaşa sokmak istiyorlar. Bölgedeki savaş paktlarına değil barış ve işbirliği paktlarına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"AHMET SAYMADİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Hatimoğulları, SYKP'nin Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi'nin tutukluluğuna da değinerek, tutuklamanın siyasi kimliği nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Saymadi'nın annesi Müşerref Saymadi ile görüştüğünü aktaran Hatimoğulları, annenin oğlunun suçlamalarla ilgisi olmadığını ve polis aramasında herhangi bir şey bulunmadığını söylediğini belirtti. Hatimoğulları, "Ahmet Saymadi derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ "8,3 MİLYAR LİRALIK USULSÜZLÜK"

Sayıştay raporlarına da değinen Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesi'nde "kayyum döneminde 8,3 milyar liralık usulsüzlük tespit edildiğini" ileri sürdü. Saray Belediyesi'nin kısıtlı bütçeyle yürüttüğü çalışmaları anlatan Hatimoğulları, belediyenin aylık bütçesinin 8,5 milyon lira olduğunu, bunun 6,5 milyon lirasının personel giderlerine ayrıldığını, hizmetler için yaklaşık 2 milyon lira kaldığını belirtti. Saray Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasını sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar çalıştırdığını ve ekmeğin 5 liradan satıldığını söyleyen Hatimoğulları, kırsal mahallelerde sekiz halkevi açıldığını, çiftçilere ata tohumu dağıtıldığını, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlandığını ve kadınların kilim atölyelerinde gelir elde ettiğini anlattı.

BARIŞ ANNELERİ'NİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Hatimoğulları, grup toplantısına katılan Barış Anneleri'ne teşekkür ederek, annelerin barış sürecine ilişkin taleplerini dile getirdi. Hatimoğulları, "Bu salonu dolduran değerli Barış Anneleri sözümüze başlarken de söyledik barış için buradalar. Barış sürecinin hızlanması için buradalar. Taleplerini siyasi partilerle görüşmek için buradalar" dedi. Annelerin sözlerini aktaran Hatimoğulları, "Yüreğine ateş düşen her anne 'Ne siz ağlayın ne de biz ağlayalım' diyor. 'Çocuklarımızı değil silahlarımızı mezara gömelim' dedi anneler. Bundan daha güçlü bir barış talebi olabilir mi? Olamaz" ifadelerini kullandı.

"ANNELERİN SESİNİ DUYUN VE GEREKENİ HEP BİRLİKTE YAPALIM"

Annelerin taleplerinin açık olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Talepleri çok net, samimi ve sade. Barışın önündeki engeller kaldırılsın, tecrit son bulsun, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve başarıya ulaşması için Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlansın diyorlar. Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın diyorlar" dedi. Hatimoğulları, bütün siyasi partilere seslenerek, "Anaların sözü barışın rehberidir, bu söze canı gönülden kulak verin" çağrısında bulundu. Barış Anneleri'nin taleplerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Anaların sesini duyun ve gerekeni gelin hep birlikte yapalım" diye konuştu.

"OYALAMA, ZAMAN YAYMA NEDEN?"

Hatimoğulları, 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla sürecin başladığını hatırlattı ve şunları söyledi:

"27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bir kapı aralandı. PKK o kapıdan cesaretle geçti. Kendini feshetti, silahları yaktı, Türkiye'den çekildi. Metina başta olmak üzere birçok kamptan çekildiklerini açıkladılar. Bir taraf adım attı ve sözünü tuttu. Şimdi sözünü tutma sırası devlette ve iktidardadır. Bakın, milyonlarca yurttaşımız şu soruyu soruyor: Yasa çıktı, peki ne zaman uygulanacak? Silahlarını yakanlar nereye gelecek? Nasıl ve hangi şartlarda gelecekler? Dönmek isteyenler hangi güvenceyle dönecek? Oyalama, zamana yayma neden? İktidar konuşulan takvime değil, de kendi takvimine göre mi davranıyor? İktidarın bir barış ve demokrasi takvimi var mı? Varsa bunu neden kamuoyuna açıklamıyor? Bu sorunları yanıtlamak iktidarın görev ve sorumluluğu. Toplumun bu somut sorularına cevap üretilmesi şarttır. Çerçeve yasa artık zaman kaybetmeksizin hayata geçmeli. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu kararı gerekiyor. Evet, bu kurul bu kararı hızla almalı. Zira örgütün boşaltacağı alanlar boşaltıldı ve bilgisi devlette mevcut. Bütün bu bilgiler devletin raporlarında mevcut. Bu yasa hayata geçmeli ki silah bırakanlar ya da diasporadakiler ülkeye dönebilsin, hapishanedekiler çıkabilsin.

"YENİ YER, ESKİ HAPİSHANEDEN YENİ BİR HAPİSHANEYE GEÇTİĞİ YER OLMAMALI"

Türkiye'de 86 milyonun ihtiyaç duyduğu barış ve demokratikleşme yasalarının çalışmalarına artık başlayabilelim. Bu yasa uygulanmadan bu çalışmalara da başlanmıyor. Normalde başlanabilir. Ama iktidar onu önüne koyduğu için bunlar da duruyor. ve bu ülkenin demokratikleşme yasalarına ihtiyacı var. Meclis'te izleme kurulu artık kurulmalı. Meclis barışı kolaylaştıran rolünü aktif bir biçimde üstlenmeli. Edilgen değil, aktif olmalı Meclis. Barışın inşasında en güçlü adım, sürecin baş aktörü Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması, Barış ve Siyasallaşma Kurulu Koordinatörlüğünün yapılmasıyla mümkündür. Sayın Öcalan'ın yeni yerine geçtiğini zaten kamuoyuyla paylaştık ve olması gereken buydu. Bu yeni yere zaten geçmeli. Yeni yer, Sayın Öcalan'ın eski bir hapishaneden yeni bir hapishaneye geçtiği yer olmamalı.

Eski duvar yerine yeni duvar olmamalı. Zaten Sayın Öcalan özellikle bu konuyla ilgili tutumu net. Burayı barış ve siyasallaşma koordinatörlüğünü yürüteceği bir çalışma mekanı olarak görüyor. Sayın Öcalan uzun zamandır akademisyenlerle, siyasetçilerle, kadınlarla, insan hakları savunucularıyla, siyasi çevrelerle görüşmek istiyor. ve bu yeni yerin, bu siyasal anlamının güçlendirilmesi için artık bu kapının sonuna kadar açılması gerekiyor. ve buradan sizlerin huzurunda bu süreci bugüne kadar getiren Sayın Abdullah Öcalan'a buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyorum."

"BARIŞI MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ"

DEM Parti'nin barış sürecine ilişkin tutumunu sürdüreceğini kaydeden Hatimoğulları, "DEM Parti olarak sözümüzü ve tutumumuzu toplumun barış umudunu koruyacak ve güçlendirecek şekilde ortaya koyduk. Bu tutumu kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz" dedi. 50 yıllık çatışma sürecinde barışı savunan bir siyasi gelenekten geldiklerini söyleyen Hatimoğulları, "Bütün halklarımız şunu bilmeli ki barış bize altın bir tepsiyle sunulmayacak. Barışı biz mücadele ile kazanacağız. Mücadele ile inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Öcalan'ın elini güçlendirmek için demokratik zeminde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Barış deyince herkes barış diyor, barışa hayır diyen insanlar var mı? Ama pratikte barışı istemeyen kesimler var. Dolayısıyla barışı isteyenlerin sesinin daha çok çıkması gerekir ki ayak sürüyenlere karşı güçlü bir mücadeleyle barışı bu topraklarda tesis edebilelim. Şair barışı yazarsa, sanatçısı adında sözünde barışı nakşederse, gazeteci köşesinde haberinde barışı sahiplenirse, işçiler, emekçiler, yoksullar ekmek kavgalarını barış mücadelesi ile birleştirirse işte o zaman hiçbir şey duramaz barışın önünde" diye konuştu.

"Zaman bekleme zamanı değil, barış için her zamankinden daha çok çalışma zamanı. Mücadele etme zamanı. Zaman barışı ve demokrasiyi kendi özgücümüzle ve özgürlüğümüzü inşa etme zamanı" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, farklı siyasi kesimlere Türkiye'nin demokrasisi ve barışı için ortak mücadele çağrısı yaptı. Hatimoğulları, konuşmasını, "Hiçbir güç barışın önünde duramaz. Hiçbir güç bu annelerin önünde duramaz. Hiçbir güç bizleri engelleyemez. Ne olursa olsun bizler bu topraklara barışı getireceğiz. Yolumuz açık olsun. Hızır yar ve yardımcımız olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA