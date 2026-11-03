TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında Türk futbolunu yakından ilgilendiren bahis soruşturmasının ayrıntılarını paylaştı. Süper Lig ve 1. Lig'den yüzlerce kişinin disipline sevk edildiğini açıklayan Hacıosmanoğlu, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımları aleyhine bahis oynadığını ifade etti. TFF Başkanı, soruşturma sonucunda müsabaka sonuçlarına müdahale edildiğinin belirlenmesi halinde şampiyonlukların bile el değiştirebileceğini dile getirdi.

"SAHAYA YANSIDIĞI TESPİT EDİLİRSE ŞAMPİYONLUK DA DEĞİŞİR"

Bahis soruşturmasının yalnızca futbolcular ve hakemlerle sınırlı olmadığını belirten Hacıosmanoğlu, Süper Lig'deki bazı kulüp yöneticilerinin de inceleme kapsamında olduğunu söyledi. Bir yöneticinin kendi takımı 1-0 öndeyken rakibinin galibiyetine bahis oynadığını aktaran TFF Başkanı, söz konusu kişinin 2024-2025 sezonunda 4 bin TL yatırarak 16 bin TL kazandığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, bu yöneticinin Etik Kuruluna sevk edileceğini belirterek benzer durumların başka Süper Lig takımlarında da bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın maç sonuçlarına müdahale edildiğini ortaya koyması halinde sürecin farklı bir boyuta taşınacağını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir" dedi.

448 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF Başkanı, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 448 kişinin disipline sevk edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 147'sine 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken 301 kişiye ceza uygulanmadığını belirtti. Başlangıçta 1 ila 100 maç arasında bahis oynayanlar için 3 ay ceza öngörüldüğünü, daha sonra indirim yapılarak sürenin 45 güne düşürüldüğünü aktardı.

Futbol ailesinin içinde bulunan kişilerin bahis oynayamayacağını vurgulayan Hacıosmanoğlu, soruşturmanın sonuçlarına göre yeni adımlar atılabileceğini söyledi.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINI GÜNDEME GETİRDİ

Hacıosmanoğlu, açıklamalarında 21 Şubat 2016 tarihinde oynanan ve hakem kararlarıyla uzun süre tartışılan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına da değindi. Söz konusu maçta verilen kırmızı kartların bahis yönünden araştırılmasını isteyen TFF Başkanı, "Şimdi ben de araştırılmasını istiyorum, o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşananlara dikkat çeken Hacıosmanoğlu, beşinci kırmızı kartın maçın tatil edilmesine yol açabileceğini savunarak "Beş kırmızı kartta maç tatil oluyor, bahis yatıyor" dedi. Ayrıca karşılaşmada 8-10 dakika uzatma oynanması gerektiğini ancak yalnızca 3 dakika eklendiğini, bunun da tamamının oynatılmadığını ileri sürdü.

SALİH DURSUN'UN HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİĞİ MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada bordo-mavili futbolculardan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart görmüştü. Özellikle Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden aldığı kırmızı kartı hakeme göstermesi, Türk futbol tarihinin unutulmaz görüntüleri arasına girmişti.

Hacıosmanoğlu, aynı karşılaşmada Mustafa Yumlu'nun hakeme yumruk attığını ancak kırmızı kart görmediğini de öne sürdü. TFF Başkanı, dönemin hakemi Deniz Ateş Bitnel'in tanık olarak ifade vermesi halinde maçla bağlantılı yasal ve yasa dışı bahislerin araştırılabileceğini söyledi.

DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN SERT YANIT

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bitnel, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "Öncelikle Mustafa Yumlu'nun bana yumruk attığını ispat etmezsen müfterisin!" ifadelerini kullandı.

Dönemin savcılarının gerekli araştırmaları yaptığını ve hakkında olumsuz bir bulguya ulaşılmadığını savunan Bitnel, "Ben tekrar araştırılmaya ve bütün seceremi dökmeye hazırım" dedi. Eski hakem, Hacıosmanoğlu'nun iddialarını kanıtlayamaması halinde yasal haklarını kullanacağını da açıkladı.

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