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Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

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Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu Haber Videosunu İzle
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının sonunda Korece "Kamsahamnida" diyerek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye düzenlediği diplomatik ziyaretin ardından Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de küresel barışa bağlı olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür ederek tamamladı. Erdoğan'ın bu teşekkürü salondakileri tebessüm ettirdi. 

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