Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye düzenlediği diplomatik ziyaretin ardından Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de küresel barışa bağlı olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür ederek tamamladı. Erdoğan'ın bu teşekkürü salondakileri tebessüm ettirdi.

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