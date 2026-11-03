Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

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Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud, Trabzon spor forması giyen 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağını iddia etti. Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcunun eşi ve üç çocuğu da Türk vatandaşlığına kabul edilecek.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI VERİLECEK

Al-Kaoud, Salah için büyük bir tören düzenleneceğini ve Mısırlı futbolcuya Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edileceğini ileri sürdü. Yıldız futbolcunun Türkiye'de spor ve turizm alanlarında kısa sürede sağladığı katkılar nedeniyle üst düzey bir onurlandırmaya da layık görüleceği iddia edildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Mısır basınından Masrawy'nin Salah'ın yakın çevresine dayandırdığı haberde, Türk yetkililerin vatandaşlık konusunda futbolcuyla henüz resmi temas kurmadığı belirtildi. Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı ve devlet madalyası verileceği yönündeki iddialara ilişkin resmi makamlardan veya Trabzonspor Kulübünden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com