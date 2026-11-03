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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı alacağı ve kendisine büyük bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verileceği öne sürüldü.

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud, Trabzon spor forması giyen 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağını iddia etti. Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcunun eşi ve üç çocuğu da Türk vatandaşlığına kabul edilecek.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI VERİLECEK

Al-Kaoud, Salah için büyük bir tören düzenleneceğini ve Mısırlı futbolcuya Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edileceğini ileri sürdü. Yıldız futbolcunun Türkiye'de spor ve turizm alanlarında kısa sürede sağladığı katkılar nedeniyle üst düzey bir onurlandırmaya da layık görüleceği iddia edildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Mısır basınından Masrawy'nin Salah'ın yakın çevresine dayandırdığı haberde, Türk yetkililerin vatandaşlık konusunda futbolcuyla henüz resmi temas kurmadığı belirtildi. Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı ve devlet madalyası verileceği yönündeki iddialara ilişkin resmi makamlardan veya Trabzonspor Kulübünden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFURKAN PARLAYAN:

İnsanlarla alay etmeyin. Bu haberi yapan arkadaşa ''saçmalamışsın'' diyen olmadımı yönetiminizden.

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Haber YorumlarıAy kural:

Adamı niye hedef yaparak millete tepside sunuyorsunuz. Dünyaca ünlü ama futbolunun sonuna gelmiş. Türk vatandaşlığı verseler bile istemez.

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

türkiyeden soğutmaya çalışıyorlardır

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Haber Yorumlarıtankladin:

Haberlercom bir an önce uydurma haberleri bulan ekibini değiştir

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