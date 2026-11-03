Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin takımın başına getirmek için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile anlaşma sürecinde sorun çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için yeniden yerli isimlere yöneldiği belirtildi.

CONCEIÇAO İLE GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ ÇIKTI

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile gerçekleştirdiği görüşmelerde pürüz yaşandı. Portekizli teknik adamla yürütülen süreçte henüz anlaşma sağlanamazken sarı-lacivertli yönetimin alternatif isimleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

İLK SIRADA EMRE BELÖZOĞLU VAR

Conceiçao ile görüşmelerde yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin rotasını yeniden yerli teknik direktörlere çevirdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin listesindeki favori ismin ise kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu olduğu belirtildi.

Belözoğlu'nun isminin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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Kaynak: Haberler.com