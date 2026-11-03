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Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

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Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün, “Duyduğuma göre babam Özgür Özel’e para verdi” ifadesine ilk kez yanıt verdi. İddiayı reddeden Özel, Sarıgül'ün ağustos ayında atkıyla birlikte para verildiğini öne sürmesine dikkat çekerek, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" dedi.

  • Kara para aklama soruştutmasında tutuklanan Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiğini iddia etti.
  • Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün tutuklanmasının ardından olayla ilişkilerini ilk günden kestiklerini söyledi.
  • Özel, söz konusu ifadenin yayılmasının fon soruştutmasını geri plana itmeye yönelik olduğunu öne sürdü.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül savcılık ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e 350 bin dolar verdiğini iddia etti. Bu iddiaya Özgür Özel grup toplantısında yanıt verdi.

"İLK GÜN İLİŞKİMİZİ KESMİŞİZ"

Emir Sarıgül'ün tutuklanmasının ardından verdiği ifadeye değinen Özel, söz konusu olayla ilişkilerini ilk günden kestiklerini belirtti.

Özel, "Emir Sarıgül tutuklandı. Biz ilk gün ilişkimizi kesmişiz olayla. Tutuklanan Emir Sarıgül ifade veriyor. 'Duyduğuma göre babam, Özgür Özel'e para verdi' diyor" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYINDA ATKI SATILIYOR MU?"

Sarıgül'ün ifadesinde yer aldığı belirtilen atkı ayrıntısına dikkat çeken Özel, iddianın sorgulanması gerektiğini savundu.

Özel, "' Ağustos ayında babam atkı vermiş' diyor, 'atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu' diyor. Ağustos ayında atkı… Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" dedi.

"FON KONUŞULMASIN DİYE BU İFADEYİ YAYIYORLAR"

Söz konusu ifadenin kamuoyuna yansıtılmasına da tepki gösteren Özel, fon soruşturmasının bu iddialarla geri plana itilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Özel, "Bu ifadeyi alıp yayıyorlar. Bunun üstünden fon konuşulmasın, Sarıgül, Sarıgül, Sarıgül…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıROBERTO MİLANO:

tabiki satılıyor insanları yine kandırma çabaları ince saten atkılar satılıyor marka ismi vermeyelim ama kendiside biliyor algı kış kalın örgü atkı ile yapıyor süs atkısı saten atkı bahsettigi

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Haber YorumlarıMANAM 61:

ozgur paralari atkiya bamufle yapmistir

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Haber Yorumlarıaksi18:

saltanat kalkmadı saltanat devam ediyor siyasiler ve oğulları ….

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Haber YorumlarıRick Ricco:

Ates olmayan yerden duman cikmaz Özgür vermistir iyi düsün birtarafa koymussundur unutmus olabilirsin bir düsün.

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