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İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

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İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
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ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, markette fotoğrafladığı tesettürlü kadınları sosyal medyada paylaşarak "Abdul El-Sayed kazanırsa buraya yerleşip daha fazla çocuk yapacaklar, akıllıca seç Michigan" ifadeleriyle hedef gösterdi.

ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, bir süpermarkette gizlice çektiği tesettürlü kadınların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ırkçı ve ayrımcı ifadelerde bulundu.

"MİCHİGAN'I TERK EDECEĞİZ" DİYEREK HEDEF GÖSTERDİ

Süpermarkette alışveriş yapan tesettürlü kadınları habersizce fotoğraflayan Rogowska, yaptığı paylaşımda Müslüman nüfusun artışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Demokrat siyasetçi Abdul El-Sayed'in olası bir seçim zaferine atıfta bulunan Rogowska, şu ifadeleri kullandı: "Benim gibi insanlar Abdul El-Sayed kazanırsa Michigan'ı terk edecek ve arka planda olan insanlar buraya yerleşip daha fazla çocuk sahibi olacak. Akıllıca seç, Michigan."

İşte o paylaşım; 

BÜYÜK TEPKİ VAR 

İslamofobik ve mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Rogowska'nın, kendisi de ABD'de göçmen kökenli olmasına rağmen bölgede yaşayan Müslümanları doğrudan hedef alması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCabbar aga:

yahudilerede aynısını yapsın görelim

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıDiscovery 777:

Yahudiler zararsız hem ekonomiye hemde vatana faydalılar

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Bu tiplerden çok var ben avrupada çok denk geldim sana ırkçılık yapacaksa başın kapalıysa Direk belli oldugun için islamafobiden yapar başın açıksa direk türk oldugunu ögrenice turkluk üzerinden yapar avrupada hristiyan afrikalilarin çogu boynunda dev gibi hac kolyesi ile geziyorlar sırf belki renginden dolayı ugrayacagı ırkçılıgı belki hristiyan oldugunu gosterirse yapmazlar saniyor insanlar artik farkli millet istemiyor bu kadın polonya göçmeni bundaki islamafobi

yanıt1
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülüğü yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonunda yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Allah' a döndürüleceğiz.

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Haber Yorumlarısw6t4p5mc9:

haklı bu arada :D

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Haber Yorumlarıokansezer sezer:

dogru demıs kadın ıstemeyebılır

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Haber YorumlarıMANAM 61:

kendiside polanyali onada derler

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