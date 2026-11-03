Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gündemden düşmeyen fon vurgununa ilişkin bir cami imamının "O eşkıyalar artık camideler, sizinle omuz omuza secdedeler; emekli 20 bin lirayla talim yaparken bunların yaptıkları vebaldir" sözleri büyük yankı uyandırdı.

  • Bir cami imamı, cuma vaazında fon vurguncularını "kravatlı hırsızlar" olarak nitelendirdi ve bu kişilerin milyarlarca lirayı alıp götürdüğünü söyledi.
  • İmam, vurguncuların dini simgeleri kalkan olarak kullandığını, sakal ve başörtüsü gibi dış görünüşün imanı göstermediğini savundu.
  • İmam, emekli maaşıyla geçinen ve temel ihtiyaçlar için saatlerce bekleyen vatandaşların ekonomik zorlukları ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığı eleştirdi.

Türkiye gündemini sarsan fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazı sırasında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırdı. "İmanla beraber adaletimizi kaybedince kravatlı hırsızlar peydahlandı" diyen imamın ifadeleri kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

"DÜRÜM YAPIP YESELER BİR ÖMÜR BİTİREMEZLER"

Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, gariban vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığı şu sözlerle eleştirdi: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."

"MÜSLÜMAN KISVESİ ALTINDA...

Vurgun yapan kişilerin dini simgeleri ve ibadet alanlarını kalkan olarak kullandığını belirten imam, vaazında içini döktüğünü ifade ederek tepkisini şöyle sürdürdü: "Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Ve o hırsızlar hiç utanmadan, sıkılmadan... Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız? Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumları9q4kjr7vnm:

tam isabet

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Deniz:

doğru söylüyorsun hocam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtastekina061:

Dogru konuşan alkışlanır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Allah razı olsun hocam ağzına sağlık tam isabetle konuşmuşsun Allah belasını versin zehir zıkkım olsun,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah işcan:

.çil,k,işlk,şk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır