Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore Füze İdaresi, stratejik seyir füzeleri için geliştirilen yeni savaş başlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Füze İdaresine bağlı Savaş Başlığı Enstitüsünün, seyir füzelerine monte edilen orta boy dağılımlı savaş başlığının etkisini test ettiği belirtildi.

"5 İLA 6 HEKTARLIK ALANI KÜLE ÇEVİREBİLİR"

Kuzey Kore Füze İdaresi, gerçekleştirilen denemenin ardından savaş başlığının tahrip gücüne ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Açıklamada, "Füze İdaresine bağlı Savaş Başlığı Enstitüsü, seyir füzesine takılan orta boy dağılımlı savaş başlığının, en yüksek yoğunluktaki gücüyle 5 ila 6 hektarlık bir hedef alanı küle çevirebileceğini doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

31 EKİM'DE DE MİSKET BOMBASI DENEMİŞLERDİ

Kuzey Kore, 31 Ekim'de de taktik balistik füzelere monte edilebilen misket bombası denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte ülkenin farklı füze sistemlerinde kullanılabilecek savaş başlıklarına yönelik denemeleri devam etti.

Kaynak: AA