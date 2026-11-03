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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor

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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Haber Videosunu İzle
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
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AK Parti'de önümüzdeki günlerde yeni bir kongre sürecinin başlayabileceği ve parti yönetiminde kapsamlı bir değişime gidilebileceği öne sürüldü. Ankara kulislerini hareketlendirecek iddiaya göre, partideki yenilenme sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne de yansıyabileceği ve bazı bakanların değişebileceği konuşuluyor.

  • Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, AK Parti'de önümüzdeki günlerde bir kongre süreci yaşanmasını beklediğini öne sürdü.
  • Burhan, parti yönetimindeki değişim ve yenilenmenin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de bazı değişiklikler olabileceğini iddia etti.

Ankara'da uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon yapılabileceğine yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında AK Parti'de kongre süreci yaşanabileceğini ve bu süreçte parti yönetimiyle birlikte kabinede de değişiklikler olabileceğini öne sürdü.

AK PARTİ'DE YENİ KONGRE SÜRECİ İDDİASI

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde yeni bir kongre sürecine girebileceğini belirten Burhan, parti yönetiminde değişim ve yenilenme yaşanabileceğini ifade etti.

Burhan, "AK Parti'de önümüzdeki günlerde bir kongre süreci yaşanmasını bekliyorum. Öncelikle AK Parti'de bir kongre yapılacağını öngörüyorum" dedi.

KABİNEDE DE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Olası değişim sürecinin yalnızca parti yönetimiyle sınırlı kalmayabileceğini dile getiren Burhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Burhan, "Partide bir değişim, bir yenilenme, hatta kabinede de bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyücel bozdemir:

o kabine defalarca değişti. ülkede değişen bir şey olmadı

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Haber YorumlarıSalih Yas:

Organize işler devam ediyor.Oyuncu değişikliği

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

akchpyede revizyon yapsın kayyumları çok oy kaybettirdi

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Haber Yorumlarıyilmazoztop52:

olması gerekir dağın tepesinde çizme giyen bakan lazım topuklu ayakkabıyı ayagından hiç çıkarmayan bakan anlamaz koylünün halinden

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Asrın lideri asrın felaketleri asrın yolsuzlukları:))

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