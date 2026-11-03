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Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi, büroda ilk saat 5 bin 500 lira oldu

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TBB'nin hazırladığı avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre büroda sözlü danışmanın ilk saati 5 bin 500 lira, takip eden her saat 2 bin 400 lira artacak; sözleşmeli avukatların aylık ücreti en az 43 bin lira olacak.

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 5 bin 500 lira olacak, takip eden her saat için ücret 2 bin 400 lira artacak.

Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 9 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 4 bin 500 lira ücret ödenecek.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 7 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 10 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 40 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara 27 bin lira ödenecek.

Vergi komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 140 bin, duruşmalı işlerde ise 250 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 43 bin lira olacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 85 bin

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 15 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 40 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 23 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 62 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 30 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 70 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 86 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 85 bin, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 50 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlarda ilk 800 bin liralık kısım için avukatlık ücreti yüzde 16, konusu 24 milyon 800 bin liranın üzerindeki işlerde ise avukatlık ücreti yüzde 1 olacak.

Kaynak: AA
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