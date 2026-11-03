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Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

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Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosiklet tamir ve bakım işletmelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, motosikletlerin motor gücünü artırmaya yönelik modifikasyon ve kit uygulamalarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. İşletmelerdeki motosikletler incelenmek üzere otoparka çekildi.

Karadeniz Ereğli’de polis ekipleri, motosikletlerde yapılan teknik değişikliklere ilişkin soruşturma kapsamında tamir işletmelerine operasyon düzenledi. Motosikletlerini bu işletmelerde tamir ettiren müşterilerin de ifadesine başvuruldu.

KOM EKİPLERİNDEN OPERASYON

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçedeki motosiklet tamir ve bakım işletmelerine yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre operasyon, motosikletlerin motor gücünü artırmaya yönelik modifikasyon işlemleri, teknik değişiklikler ve çeşitli kit uygulamalarıyla bağlantılı.

3 GÖZALTI

Operasyon kapsamında E.Ş., E.Ç. ve G.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. İşletmelerde yapılan işlemlere ilişkin inceleme başlatan ekipler, iş yerlerinde bulunan motosikletleri de incelenmek üzere otoparka çekti.

MÜŞTERİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında, motosikletlerini söz konusu işletmelerde tamir ettiren müşterilerin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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