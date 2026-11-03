Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

Beşiktaş forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÜRECİ

Transfer süreci hakkında konuşan Trossard, "Transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Transfer süreci 6-8 haftaya yayıldı. Dünya Kupası boyunca görüşmeler oldu. Beni gelmeye ikna eden şey kulübün isteği oldu. Kulübün kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Her şey çok iyi başladı. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var." dedi.

"MENAJERİM HEP GÖRÜŞÜYORDU"

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Başkan ile direkt görüşmem yoktu ama menajerim hep görüşüyordu. Başkan, evinde bile ağırladı menajerimi. Kulübün 3 yıllık kontrat önermesi, beni transfer etmek için gösterdikleri tutku beni heyecanlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma gelme isteği, en büyük taraftara gelme durumu beni heyecanlandırdı. Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni proje vardı. Bu çok iyi başladı. Çok heyecanlıyım şu an. Bu takımın sahada göstereceklerine dair de heyecanım var.'' ifadelerini kullandı.

''ODEGAARD VE SAKA'YI İSTERİM''

"Arsenal'i izliyorsun; bu Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isterdin, şampiyon Arsenal'den hangi futbolcuyu Beşiktaş'a alırdın?" sorusuna yanıt veren Leandro Trossard, "Arsenal yine çok iyi durumda, geçen seneden pek de bir farkı yok. Oyun stili, karakteri değişmedi. Giden gelen olmasına rağmen yine aynı şekilde yollarına devam ediyorlar, zirvedeler. Onları her zaman destekliyorum. Buradan Arsenal'e Orkun'a götürürdüm; Arsenal'de çok fazla iyi oyuncu var ama Odegaard ya da Bukayo Saka'yı isterim.'' dedi.