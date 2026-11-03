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Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

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Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi Haber Videosunu İzle
Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi
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Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, verdiği röportajda Arsenal'den hangi futbolcuları takımına katmak istediğini açıkladı. Trossard, Arsenal'in oyun stilinin değişmediğini ve hala iyi bir takım olduklarını belirtip, ''Beşiktaş'a Odegaard ve Bukayo Saka'yı isterim'' dedi.

  • Leandro Trossard, Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiyi Dünya Kupası sırasında öğrendiğini ve transfer sürecinin 6-8 hafta sürdüğünü belirtti.
  • Trossard, Beşiktaş'ın kendisine 3 yıllık kontrat önerdiğini söyledi.
  • Trossard, Beşiktaş'tan Arsenal'e Orkun Kökçü'yü götüreceğini, Arsenal'den ise Martin Odegaard ya da Bukayo Saka'yı Beşiktaş'a almak istediğini ifade etti.

Beşiktaş forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 

TRANSFER SÜRECİ

Transfer süreci hakkında konuşan Trossard, "Transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Transfer süreci 6-8 haftaya yayıldı. Dünya Kupası boyunca görüşmeler oldu. Beni gelmeye ikna eden şey kulübün isteği oldu. Kulübün kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Her şey çok iyi başladı. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var." dedi. 

"MENAJERİM HEP GÖRÜŞÜYORDU"

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Başkan ile direkt görüşmem yoktu ama menajerim hep görüşüyordu. Başkan, evinde bile ağırladı menajerimi. Kulübün 3 yıllık kontrat önermesi, beni transfer etmek için gösterdikleri tutku beni heyecanlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma gelme isteği, en büyük taraftara gelme durumu beni heyecanlandırdı. Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni proje vardı. Bu çok iyi başladı. Çok heyecanlıyım şu an. Bu takımın sahada göstereceklerine dair de heyecanım var.'' ifadelerini kullandı. 

''ODEGAARD VE SAKA'YI İSTERİM''

"Arsenal'i izliyorsun; bu Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isterdin, şampiyon Arsenal'den hangi futbolcuyu Beşiktaş'a alırdın?" sorusuna yanıt veren Leandro Trossard, "Arsenal yine çok iyi durumda, geçen seneden pek de bir farkı yok. Oyun stili, karakteri değişmedi. Giden gelen olmasına rağmen yine aynı şekilde yollarına devam ediyorlar, zirvedeler. Onları her zaman destekliyorum. Buradan Arsenal'e Orkun'a götürürdüm; Arsenal'de çok fazla iyi oyuncu var ama Odegaard ya da Bukayo Saka'yı isterim.'' dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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