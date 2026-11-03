Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, APEC Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Kentin Longhua bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranın sahibi yayımladığı videoda mutfağındaki bıçakların metal zincirlerle sabitlendiğini gösterdi.

Restoran sahibi, zincirlerin polis ekipleri tarafından işletmeye gelinerek takıldığını ileri sürdü. Benzer uygulamaların çevredeki diğer işletmelerde de hayata geçirildiğini duyduğunu belirten işletmeci, yemek hazırlarken bıçakların zincirli şekilde kullanılmasının işlerini zorlaştırdığını anlattı.

BIÇAK SİPARİŞLERİNE DE KISITLAMA İDDİASI

Tayvan basınında yer alan haberlere göre güvenlik tedbirleri yalnızca restoranlarla sınırlı kalmadı. Shenzhen'e internet üzerinden bıçak siparişi vermek isteyen bazı kişilerin de kısıtlamalarla karşılaştığı öne sürüldü.

Bir kullanıcı, Shenzhen'deki yakınının adresine mutfak bıçağı sipariş etmek istediğinde işlemi tamamlayamadığını, müşteri hizmetlerinden 28 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında kente belirli türde kesici aletlerin gönderilmesine izin verilmediği bilgisini aldığını aktardı.

Ancak bıçakların zincirlenmesi uygulamasının kent genelinde zorunlu olduğuna veya tüm kargo şirketlerinin aynı yasağı uyguladığına ilişkin resmi doğrulama bulunmuyor.

ZİRVE ÖNCESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Shenzhen'de zirve hazırlıkları kapsamında insansız hava araçlarının uçuşlarına yönelik kısıtlamalar getirildi. Kentte metro istasyonlarında yolcu ve çanta kontrolleri sıklaştırılırken, yangın güvenliği denetimleri de artırıldı.

Guangdong eyaleti yetkilileri, 1 Kasım'da APEC zirvesi için güvenlik hazırlıklarını ele aldı. Toplantıda, Shenzhen'e diğer bölgelerden ek polis gücü gönderilmesi, kritik noktaların korunması ve tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kontrollerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

TRUMP, PUTİN VE Şİ'NİN BULUŞMASI BEKLENİYOR

21 ekonominin yer aldığı APEC'in liderler zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirilecek. Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması bekleniyor.

Üç liderin zirve kapsamında bir araya gelmesi ihtimali de uluslararası basında yer aldı. Kremlin yetkilileri, üçlü görüşme olasılığının ele alındığını açıklarken, görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin kesinleşmiş bir program henüz duyurulmadı.

BIÇAKLARIN ZİNCİRLENMESİ TARTIŞMA YARATTI

Restoranlarda kullanılan mutfak bıçaklarının zincir ve kilitlerle sabitlenmesi, güvenlik tedbirlerinin kapsamına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Shenzhen polisinin daha önce de numarasız ve kontrol altındaki kesici aletlerin satışına yönelik denetimler gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak restoranlarda kullanılan mutfak bıçaklarının zincirlenmesine ilişkin uygulamanın resmi kapsamı ve doğrudan APEC zirvesi nedeniyle başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.