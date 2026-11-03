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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

  • İçişleri Bakanlığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
  • Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte 27 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 5 kişi arasında yer aldı; 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Görevden uzaklaştırma kararı Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine dayandırıldı.

Denizli'de rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında eşiyle birlikte tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, Doğan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ekim'de başlatılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDIKTAN SONRA MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Şeniz Doğan, Merkezefendi halkına seslenmişti.

Doğan, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi'yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın."

Doğan'ın tutuklanmasının ardından 27. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Girgin de destek açıklamasında bulunmuştu. Girgin, "Halkına ihanet, AKP'ye biat etmediği için bedel ödetmeye kalktığınız Şeniz Doğan yalnız değildir. Yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Şeniz Doğan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında 'Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumları128547Ab&:

hadi canım ar..aklarken dusuncektin şimdi doğru Eko nun yanına Silivri ye

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Haber YorumlarıKenan Sırmalı:

Devran dönecek trol foncu seni, fonculara sesiniz çıkmıyo hiç

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Haber YorumlarıJasmin:

Fatma! gibi bu da düşünememi? işte napacaksın! Yahu bu arada eko iyi canını yakmış heralde senin, çok acı?ıyosun.. Naptı hadi söyle, söz aramızda kalacak

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Haber YorumlarıCengiz Karakurt:

hırsızlık yap yolsuzluk yap daha güzel günlerimiz olacak oh ne güzel dünya.

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Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

Omurga çok önemli bir organ , olmadan nasıl yaşıyorlar anlamak zor Yaradan beyin vermeyince muhakeme edemiyor insan Bu yandaş sus, bu düşman vur Ya Rabbi senin adaletin her şeyin önünde, sabır ve dua ile bekliyoruz

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