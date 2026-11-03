Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı öne sürülen Sergio Conceiçao'nun futbolculuk yıllarından dikkat çekici bir fotoğraf ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın İtalya'nın Inter takımında forma giydiği dönemde Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile takım arkadaşı olduğu görüldü. Üç ismin aynı karede yer aldığı fotoğraf, Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimaliyle birlikte yeniden dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE AYNI TAKIMDA FORMA GİYDİLER

Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde Inter forması giydiği dönemde Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile aynı kadroda yer aldı. Üç futbolcunun Inter formasıyla yan yana görüntülendiği fotoğraf, aradan geçen yılların ardından ilginç bir tesadüfü ortaya koydu.

ŞİMDİ RAKİP OLABİLİRLER

O dönem Inter'de takım arkadaşı olan Sergio Conceiçao ve Okan Buruk'un yolları, bu kez Türkiye'de rakip teknik direktörler olarak kesişebilir. Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk'un eski takım arkadaşı Conceiçao, Fenerbahçe ile anlaşmasının resmiyet kazanması halinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olacak.

Bir dönem aynı formayı giyen iki ismin yıllar sonra ezeli rakiplerin başında karşı karşıya gelme ihtimali, fotoğrafı daha da dikkat çekici hale getirdi.

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Kaynak: Haberler.com