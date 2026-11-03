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Gökhan Elibol, Takasbank'ta vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu

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İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine vekaleten Gökhan Elibol atandı. 2 Kasım 2026'daki yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elibol'a vekaleten görev verildi.

İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine vekaleten Gökhan Elibol atandı.

İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine vekaleten Gökhan Elibol atandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

1983 Erzincan doğumlu olan Gökhan Elibol, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecelerini almış olup, Avukatlık ve Arabuluculuk ruhsatlarına sahiptir. Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Müfettişi olarak iş hayatına başladı. Kariyerine BDDK bünyesinde Bankalar Yeminli Murakıbı olarak devam etti. BDDK bünyesinde geçen 10 yıllık görev süresince başta büyük ölçekli mevduat bankaları olmak üzere, mevduat, katılım ve yatırım bankalarında ve finansal kuruluşlarda risk yönetimi, mali bünye ve finans denetimlerinde ve çeşitli Savcılık incelemelerinde bulunmuş olup mevzuat düzenlemelerinin içerisinde aktif olarak yer aldı. 2016 yılında Takas İstanbul bünyesinde Piyasalar ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Elibol, Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, Swap Piyasası, Bistech Projesi ve Kamu Teminat Yönetimi Projeleri gibi önemli projelerin kuruluşunda yer aldı. Nisan 2019 - Mart 2021 tarihleri arasında vekaleten İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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