Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Sergio Conceiçao'nun takımın başına geçeceği karşılaşma belli oldu. Portekizli çalıştırıcının Liverpool maçını tribünden takip edeceği, Çorum FK mücadelesinde ise sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Sergio Conceiçao ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülen Portekizli çalıştırıcının ilk maçına ilişkin plan netleşmeye başladı.
LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK
NTV'nin haberine göre Sergio Conceiçao, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adamı kritik mücadele öncesinde İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.
İLK MAÇI ÇORUM FK KARŞISINDA
Haberde, Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk karşılaşmanın Çorum FK mücadelesi olacağı aktarıldı. Böylece Portekizli teknik adamın Liverpool maçında takımın başında bulunmayacağı, teknik direktörlük görevine Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.