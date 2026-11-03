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İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

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İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Kasımpaşa Kulübü ile de anlaşmaya vardı. Genç hocanın kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması beklenirken, Liverpool maçında takımın başında olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor.

  • Fenerbahçe, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile ve Belözoğlu'nun mevcut kulübü Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı; resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.
  • Emre Belözoğlu, imzaların atılmasının ardından takımla ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında çıkmak istiyor.
  • Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.30 puan ortalaması elde etti.

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EMRE BELÖZOĞLU VE KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferinde bir kritik engeli daha aştı. Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, genç teknik adamın mevcut kulübü Kasımpaşa ile yürüttüğü görüşmelerde de tam anlaşmaya vardı. Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan bu gelişmeyle birlikte Belözoğlu'nun yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi. A Spor'daki habere göre; Başarılı çalıştırıcının, resmi imzaların atılmasının ardından vakit kaybetmeden göreve başlayarak takımla ilk sınavına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool karşılaşmasında çıkmak istediğini ilettiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gözler Fenerbahçe Kulübü'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Emre Belözoğlu'nu açıklaması bekleniyor. 

2.30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCamoka99:

bu fener bilerek yapıyor bence bu Emre denen eleman agresif sorunlu birisi bırcok futbolcu ile anlaşamaz yazın kenara İsmail Kartal yuvaya demeye başlar herkes??

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Haber YorumlarıCamoka99:

alır 3 ün 1 ni de bu

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