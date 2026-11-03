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Konya'da Beyşehir-Isparta yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi, 45 kişi yaralandı

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Konya'da Beyşehir-Isparta yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi, 45 kişi yaralandı
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Konya'da Beyşehir-Isparta yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi, 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi; yaralılar Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beyşehir- Isparta kara yolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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