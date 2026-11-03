İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, trafik kilitlendi

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Pendik ve Tuzla'da cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Araçların su birikintileri arasında güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'NİN UYARISININ ARDINDAN SAĞANAK BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış, birçok ilçede etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu Yakası'nda kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

PENDİK VE TUZLA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışın etkili olduğu Pendik Aydos, Çamçeşme ve Yenişehir mahalleleri ile Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yollar suyla kaplandı. Bazı noktalarda suyun yükselmesiyle araçlar adeta suyun içinde ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler, göle dönen yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ÇIKTI

Şiddetli yağış, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğuna da neden oldu. Su birikintileriyle kaplanan yollarda araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun yüzde 90'a ulaştığı anlarda sürücüler hem görüş mesafesinin azalması hem de yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Pendik ve Tuzla'da kaydedilen görüntülerde, araçların suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği, bazı noktalarda suyun cadde boyunca aktığı görüldü. Sağanağın yol açtığı su baskını ve trafik yoğunluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

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