Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir binada bulunan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialar ülkede tartışma yarattı. Yüzünde morluklar bulunan bir kişinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bina önünde yaklaşık 100 kişi toplandı. İçeri giren bir sağlık görevlisi, binada 25 ila 30 kişinin bulunduğunu açıklarken, sağlık sorunu yaşayan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ukrayna Ulusal Muhafızları, binadakilerin asker olduğunu duyurdu. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

YÜZÜ MORARMIŞ HALDE YARDIM İSTEDİ

Olay, 2 Kasım'da Kiev yakınlarındaki Petropavlivska Borshchahivka yerleşiminde meydana geldi. Sonyachna Caddesi üzerindeki bir binada bulunan kişilerin zorla alıkonulduğu ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki haberlerin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın içinden gönderilen görüntülerde bir kişinin yüzündeki morluklar ve şişlikler dikkat çekti. Şiddetli mide ağrısı, ateş, titreme ve baş dönmesi yaşadığını anlatan kişinin bitkin halde olduğu görüldü. Görüntülerdeki kişinin yaralarının nasıl oluştuğu ise henüz kesinlik kazanmadı.

BİNA ÖNÜNDE YAKLAŞIK 100 KİŞİ TOPLANDI

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre binanın önünde yaklaşık 100 kişi toplandı. Aralarında içeride bulunanların yakınlarının da olduğu kalabalık, binaya giriş izni verilmesini ve sağlık sorunu yaşayan kişilere müdahale edilmesini istedi.

Olay yerine çağrılan özel ambulans görevlilerinin binaya girmesine başlangıçta izin verilmediği belirtildi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, kalabalık ile binadaki görevliler arasında gerginlik yaşandı. Bazı kişiler kapıları zorlayarak içeri girmeye çalıştı.

DOKTOR İÇERİ GİRDİ, 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından bir sağlık görevlisinin binaya girişine izin verildi. İçeride inceleme yapan sağlık görevlisi, bodrum katı da dahil olmak üzere binada yaklaşık 25 ila 30 kişinin bulunduğunu söyledi.

Sağlık görevlisi, içeridekilerin hangi statüde bulunduklarının kendileri açısından da net olmadığını aktarırken, 4 kişinin hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından sağlık sorunu yaşayan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Binadaki diğer kişilerin sağlık durumları ve görüntülerdeki yaralanmaların nedenleri hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

AİLELERDEN İŞKENCE VE PARA TALEBİ SUÇLAMASI

Binanın önünde bekleyen bazı kişiler, içeride bulunanların yakınları olduklarını belirterek kötü muamele suçlamalarında bulundu. Suspilne'ye konuşan Tetyana isimli kadın, eşinin 37 gündür binada bulunduğunu ve kendisiyle iletişim kuramadığını söyledi.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetine uygun olmadığını savunan kadın, onunla görüşebilmek ve sağlık yardımı ulaştırabilmek için kendisinden 100 bin grivna istendiğini anlattı. Ancak söz konusu para talebini doğrulayan herhangi bir belge veya kayıt sunulmadı.

Binanın önündeki başka kişiler de yakınlarının askere alındıktan sonra kendileriyle iletişimlerinin kesildiğini belirtti. Bazı aileler, binadaki kişilerin dövüldüğünü ve yeterli sağlık hizmeti alamadığını savundu.

ULUSAL MUHAFIZ KOMUTANI OLAY YERİNE GELDİ

Gerginliğin büyümesi üzerine Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko olay yerine geldi.

Pivnenko, binada bulunan kişilerin Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı askerler olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan 4 askerin ise birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yakalanarak geri getirilen personel arasında bulunduğunu belirtti.

Komutanın açıklamaları sırasında kalabalıktan, askerlerin yüzlerindeki morlukların ve yaralanmaların nedenine ilişkin sorular yöneltildi. Pivnenko, kötü muamele iddialarının araştırılacağını ve inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

POLİS İŞKENCE VE YASA DIŞI ALIKOYMA İDDİALARINI REDDETTİ

Kiev Bölge Polisi, binanın Ulusal Muhafızlara bağlı bir birliğin konuşlanma noktası olduğunu açıkladı. Yetkililer, içerideki kişilerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu ve binada ölüm meydana geldiği yönündeki haberleri reddetti.

Polis, yüzünde morluklar bulunan kişilerden birinin yaralarının trafik kazasından kaynaklandığını bildirdi. Ancak diğer yaralanmaların nedenlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.

AZOV'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Ukrayna Ulusal Muhafızları bünyesindeki Azov 1. Kolordusu da açıklama yaptı.

Açıklamada, iddiaların gündeme geldiği binanın Azov bünyesindeki 3121 numaralı askeri birliğin geçici konuşlanma noktası olduğu belirtildi.

Birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra geri getirilen 4 askerin yaralanmaları nedeniyle hastaneye sevk edildiği doğrulanırken, askerlere yönelik yasa dışı şiddet uygulandığının belirlenmesi halinde sorumluların cezalandırılacağı ifade edildi.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatılması talimatını verdi. İnceleme kapsamında binada bulunan askerlerin barınma koşulları, sağlık hizmetlerine erişimleri ve kötü muamele suçlamaları araştırılacak.

Ukrayna Askeri Ombudsmanı Olga Reshetylova da olay yerinde Ulusal Muhafızlar komutanlığıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. Reshetylova, binada bulunan askerlerin güvende olduğunu, gerekli sağlık yardımının sağlandığını ve olayın tüm yönleriyle inceleneceğini belirtti.

Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Ruslan Muzychuk ise askerlerin yakınlarının binadaki koşulları görmesine izin verildiğini, güvenlik gerekçesiyle askerlerin başka bir noktaya nakledileceğini bildirdi.