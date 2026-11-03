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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

3 Kasım 2002 seçimlerine atıfta bulunan Erdoğan, partisinin ilk kez iktidara geldiği günü "Anadolu ihtilali" olarak nitelendirdi.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. Allah'ın izniyle aşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
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