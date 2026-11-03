Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

3 Kasım 2002 seçimlerine atıfta bulunan Erdoğan, partisinin ilk kez iktidara geldiği günü "Anadolu ihtilali" olarak nitelendirdi.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. Allah'ın izniyle aşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com