Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Stuttgart'ta Deniz Undav, karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir harekette bulundu. Alman ekibinin RAMS Park'taki antrenmanı sırasında sahaya çıkan Undav, boş tribünlere dönerek üçlü çektirdi.

BOŞ TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Stuttgart'ın antrenmanı öncesinde yaşanan ilginç anlarda Deniz Undav, tribünlerde taraftar bulunmamasına rağmen üçlü çektirme hareketi yaptı. Türk futbolunda galibiyet kutlamalarıyla özdeşleşen hareketi boş tribünlere karşı yapan futbolcunun bu davranışı dikkat çekti.

GALATASARAY'A SEMPATİSİNİ DAHA ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİ

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Deniz Undav'ın daha önce Galatasaray'a duyduğu sempatiyi dile getirmesi, RAMS Park'taki hareketine ayrı bir anlam kattı. Stuttgart formasıyla sarı-kırmızılılara rakip olmaya hazırlanan golcü oyuncunun boş tribünlere üçlü çektirdiği anlar kameralara yansıdı.

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Kaynak: Haberler.com