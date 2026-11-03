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Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

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Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu Haber Videosunu İzle
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
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Stuttgart'ın yıldız futbolcusu Deniz Undav, Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park'ta ilginç bir harekete imza attı. Antrenman için sahaya çıkan futbolcu, tribünlerde kimse olmamasına rağmen taraftar varmış gibi üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Stuttgart'ta Deniz Undav, karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir harekette bulundu. Alman ekibinin RAMS Park'taki antrenmanı sırasında sahaya çıkan Undav, boş tribünlere dönerek üçlü çektirdi.

BOŞ TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Stuttgart'ın antrenmanı öncesinde yaşanan ilginç anlarda Deniz Undav, tribünlerde taraftar bulunmamasına rağmen üçlü çektirme hareketi yaptı. Türk futbolunda galibiyet kutlamalarıyla özdeşleşen hareketi boş tribünlere karşı yapan futbolcunun bu davranışı dikkat çekti.

GALATASARAY'A SEMPATİSİNİ DAHA ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİ

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Deniz Undav'ın daha önce Galatasaray'a duyduğu sempatiyi dile getirmesi, RAMS Park'taki hareketine ayrı bir anlam kattı. Stuttgart formasıyla sarı-kırmızılılara rakip olmaya hazırlanan golcü oyuncunun boş tribünlere üçlü çektirdiği anlar kameralara yansıdı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

maçtan önce šov yaparsan maç bitince karši takim šov yapar haberin olsun ! :)))) sosyal medyada daima tamamen alakasız bir šekilde kürtlügünü ön plana sunmaya çališan hadsiz insan :))

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