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8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

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8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra resmi ziyaret gerçekleştirdiği Güney Kore'de törenle karşılandı. Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreninde Güney Kore ordusu özel bir gösteri sundu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında kritik görüşmeler yapılması ve çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

GÜNEY KORE ORDUSUNDAN ÖZEL GÖSTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Güney Kore ordusu tarafından gösteri sunuldu.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmesi ve çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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