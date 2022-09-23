Kıbrıs Haberleri - Kıbrıs Haber - Haberler

Kıbrıs Haberleri
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Son dakika haber | Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: "Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür"
Son dakika haberi... Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi
Erdoğan'a "KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?" diye soruldu: Biz Kuzey Kıbrıs'ı rasgele bir ülke olarak görmüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada...
Son dakika haberleri! KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
Son dakika haber | Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi
Son dakika haberi! Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: "Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür"
İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 22 Eylül 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
ABD'nin Dedeağaç girişimini değerlendiren Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız
Kılıçdaroğlu: "Altılı Masanın En Güçlü Yanı, Altı Liderin Demokrasiye ve Adalete Olan Bağlılığı. Bizim Arzumuz Türkiye'yi Huzura Kavuşturmak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi
Sarıgül'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmaları ile ilgili açıklama: "Biz, ittifakımızı ay-yıldız ile yaparız, gazilerimizle yaparız"
Başkentte "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" konferansı düzenlendi
Büyükelçi Başçeri, Türkiye Badminton Milli Takımı'nın KKTC'li sporcusu Deniz'i kabul etti
Son dakika haberleri... Karamollaoğlu: Sayın Erdoğan, Dar Gelirlilerin Ev Sahibi Olma Umudunu Seçim Malzemesi Olarak Kullanmakta Kararlı
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 21 Eylül 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan dünyaya çağrıda bulundu: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen...
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti: Suriye'de PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez
Elazığ gündem haberi | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)
18 yaşında askere gidilir mi? 18 yaşında askere gitmek istiyorum! 18 yaşında askerlik yapmak mümkün mü?
MEB İokbs sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İokbs sınav sonuçları açıklanma tarihi! İokbs sınav sonuçları sorgulama!
Antalya haberleri: Kaş açıklarındaki gemiden 'Mayday' çağrısı ekipleri harekete geçirdi
Antalya haber | Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı
Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya kilitlendi: Yüzleşmeye hazırız
Bakan Yanık: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar"
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyaretine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı Açıklaması
Çakırözer: "Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor"
Son dakika haber! KKTC'den Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki
Mersin haberleri... KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de "Büyük Fotoğraf" konferansında konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması
KKTC'den ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Abd'nin Gkry'ye Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırma Kararının Kapsamını Genişletmesini Şiddetle Kınıyoruz"
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosu kararının kapsamını genişletmesini şiddetle kınadı
Türkiye, ABD'nin Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı: Ada'da silahlanmaya yol açacak
ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: "Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni Kıbrıs meselesi konusunda bilgilendirdi
Son dakika haber: KKTC'de "askeri bölgeyi fotoğraflamak" suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek
KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki Açıklaması