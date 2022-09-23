Kıbrıs Haberleri - Kıbrıs Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Kıbrıs Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Kıbrıs Haberleri

Kıbrıs haber, Kıbrıs son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bakan Bilgin: 'STK'lar demokrasinin en temel dinamiğidir'

Bakan Bilgin: "STK'lar demokrasinin en temel dinamiğidir"

Kıbrıs - 2 Saat Önce
Bülent Ersoy'dan 'frikik' Açıklaması!

Bülent Ersoy'dan 'frikik' Açıklaması!

Kıbrıs - Dün 23:27
Son dakika haber | Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: 'Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür'

Son dakika haber | Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: "Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür"

Kıbrıs - Dün 20:44
Son dakika haberi... Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi

Son dakika haberi... Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi

Kıbrıs - Dün 20:22
Erdoğan'a 'KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?' diye soruldu: Biz Kuzey Kıbrıs'ı rasgele bir ülke olarak görmüyoruz

Erdoğan'a "KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?" diye soruldu: Biz Kuzey Kıbrıs'ı rasgele bir ülke olarak görmüyoruz

Kıbrıs - Dün 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada...

Kıbrıs - Dün 16:32
Büyükelçi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan KKTC'li lise öğrencilerini kabul etti

Büyükelçi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan KKTC'li lise öğrencilerini kabul etti

Kıbrıs - Dün 15:59
Son dakika haberleri! KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek

Son dakika haberleri! KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek

Kıbrıs - Dün 15:39
Vefat eden polisin cenazesi mahkeme kararıyla memleketine defnedildi

Vefat eden polisin cenazesi mahkeme kararıyla memleketine defnedildi

Kıbrıs - Dün 15:30
Son dakika haber | Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi

Son dakika haber | Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi

Kıbrıs - Dün 12:46
Son dakika haberi! Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: 'Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür'

Son dakika haberi! Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: "Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür"

Kıbrıs - Dün 11:21
İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 22 Eylül 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 22 Eylül 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Kıbrıs - Dün 07:58
ABD'nin Dedeağaç girişimini değerlendiren Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız

ABD'nin Dedeağaç girişimini değerlendiren Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız

Kıbrıs - Dün 07:54
Kılıçdaroğlu: 'Altılı Masanın En Güçlü Yanı, Altı Liderin Demokrasiye ve Adalete Olan Bağlılığı. Bizim Arzumuz Türkiye'yi Huzura Kavuşturmak'

Kılıçdaroğlu: "Altılı Masanın En Güçlü Yanı, Altı Liderin Demokrasiye ve Adalete Olan Bağlılığı. Bizim Arzumuz Türkiye'yi Huzura Kavuşturmak"

Kıbrıs - Dün 07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Kıbrıs - Dün 01:21
İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü

Kıbrıs - 21.09.2022
Elazığ haberleri | Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ haberleri | Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs - 21.09.2022
Kastamonu haberleri! KASTAMONU - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kastamonu'da konuştu

Kastamonu haberleri! KASTAMONU - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kastamonu'da konuştu

Kıbrıs - 21.09.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi

Kıbrıs - 21.09.2022
Sarıgül'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmaları ile ilgili açıklama: 'Biz, ittifakımızı ay-yıldız ile yaparız, gazilerimizle yaparız'

Sarıgül'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmaları ile ilgili açıklama: "Biz, ittifakımızı ay-yıldız ile yaparız, gazilerimizle yaparız"

Kıbrıs - 21.09.2022
TÜRKSOY'dan Dr. Suat İrfan Günsel'e onur nişanı

TÜRKSOY'dan Dr. Suat İrfan Günsel'e onur nişanı

Kıbrıs - 21.09.2022
Vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

Vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

Kıbrıs - 21.09.2022
Çanakkale yerel: Başkan Gürün, Muğlalı gazileri Çanakkale'ye uğurlandı

Çanakkale yerel: Başkan Gürün, Muğlalı gazileri Çanakkale'ye uğurlandı

Kıbrıs - 21.09.2022
Kıbrıs Gazisine son görev

Kıbrıs Gazisine son görev

Kıbrıs - 21.09.2022
Başkentte 'Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi' konferansı düzenlendi

Başkentte "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" konferansı düzenlendi

Kıbrıs - 21.09.2022
Büyükelçi Başçeri, Türkiye Badminton Milli Takımı'nın KKTC'li sporcusu Deniz'i kabul etti

Büyükelçi Başçeri, Türkiye Badminton Milli Takımı'nın KKTC'li sporcusu Deniz'i kabul etti

Kıbrıs - 21.09.2022
Son dakika haberleri... Karamollaoğlu: Sayın Erdoğan, Dar Gelirlilerin Ev Sahibi Olma Umudunu Seçim Malzemesi Olarak Kullanmakta Kararlı

Son dakika haberleri... Karamollaoğlu: Sayın Erdoğan, Dar Gelirlilerin Ev Sahibi Olma Umudunu Seçim Malzemesi Olarak Kullanmakta Kararlı

Kıbrıs - 21.09.2022
Hadise'nin Fırlattığı Yüzükle İlgili Şok Gerçek!

Hadise'nin Fırlattığı Yüzükle İlgili Şok Gerçek!

Kıbrıs - 21.09.2022
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Kıbrıs - 21.09.2022
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 21 Eylül 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 21 Eylül 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Kıbrıs - 21.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (3)

Kıbrıs - 20.09.2022
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan dünyaya çağrıda bulundu: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan dünyaya çağrıda bulundu: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum

Kıbrıs - 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...

Kıbrıs - 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır' ifadelerini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini...

Kıbrıs - 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen...

Kıbrıs - 20.09.2022
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti: Suriye'de PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti: Suriye'de PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez

Kıbrıs - 20.09.2022
KKTC'den ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimine tepki Açıklaması

KKTC'den ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimine tepki Açıklaması

Kıbrıs - 20.09.2022
Aksaray yerel: Başkan Ergün Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar'ı konuk etti

Aksaray yerel: Başkan Ergün Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar'ı konuk etti

Kıbrıs - 20.09.2022
Hadise-Mehmet Dinçerler Hakkında Bomba İddia!

Hadise-Mehmet Dinçerler Hakkında Bomba İddia!

Kıbrıs - 20.09.2022
KKTC Başkonsolosu Demirel'den Rektör Özaydın'a ziyaret

KKTC Başkonsolosu Demirel'den Rektör Özaydın'a ziyaret

Kıbrıs - 20.09.2022
Elazığ gündem haberi | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

Elazığ gündem haberi | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

Kıbrıs - 20.09.2022
Askerlik yaşı kaç? Kaç yaşında askere gidilir? Askere kaç yaşında gidilir?

Askerlik yaşı kaç? Kaç yaşında askere gidilir? Askere kaç yaşında gidilir?

Kıbrıs - 20.09.2022
18 yaşında askere gidilir mi? 18 yaşında askere gitmek istiyorum! 18 yaşında askerlik yapmak mümkün mü?

18 yaşında askere gidilir mi? 18 yaşında askere gitmek istiyorum! 18 yaşında askerlik yapmak mümkün mü?

Kıbrıs - 20.09.2022
19 yaşında askere gidilir mi? 19 yaşında askerlik yapmak istiyorum!

19 yaşında askere gidilir mi? 19 yaşında askerlik yapmak istiyorum!

Kıbrıs - 20.09.2022
Miss Turkey jürisi Tan Sağtürk kimdir? Tan Sağtürk hayatı ve biyografisi!

Miss Turkey jürisi Tan Sağtürk kimdir? Tan Sağtürk hayatı ve biyografisi!

Kıbrıs - 20.09.2022
Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs - 20.09.2022
Bitci.com Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası'nın Alaçatı ayağı tamamlandı

Bitci.com Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası'nın Alaçatı ayağı tamamlandı

Kıbrıs - 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ne zaman, bugün mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ne zaman, bugün mü?

Kıbrıs - 20.09.2022
Manisa haberleri! Manisa Valiliğinden gaziler onuruna yemek

Manisa haberleri! Manisa Valiliğinden gaziler onuruna yemek

Kıbrıs - 20.09.2022
MEB İokbs sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İokbs sınav sonuçları açıklanma tarihi! İokbs sınav sonuçları sorgulama!

MEB İokbs sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İokbs sınav sonuçları açıklanma tarihi! İokbs sınav sonuçları sorgulama!

Kıbrıs - 20.09.2022
Antalya haberleri: Kaş açıklarındaki gemiden 'Mayday' çağrısı ekipleri harekete geçirdi

Antalya haberleri: Kaş açıklarındaki gemiden 'Mayday' çağrısı ekipleri harekete geçirdi

Kıbrıs - 20.09.2022
Antalya haber | Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

Antalya haber | Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

Kıbrıs - 20.09.2022
Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya kilitlendi: Yüzleşmeye hazırız

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya kilitlendi: Yüzleşmeye hazırız

Kıbrıs - 20.09.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'ta

Kıbrıs - 20.09.2022
Bakan Yanık: '(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar'

Bakan Yanık: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar"

Kıbrıs - 20.09.2022
Çanakkale haberi: Rekortmen yüzücü Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya yüzecek

Çanakkale haberi: Rekortmen yüzücü Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya yüzecek

Kıbrıs - 20.09.2022
Şehit aileleri: 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir'

Şehit aileleri: "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir"

Kıbrıs - 20.09.2022
Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu, o günleri unutamıyor

Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu, o günleri unutamıyor

Kıbrıs - 20.09.2022
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

Kıbrıs - 19.09.2022
Öğrencilerden Kıbrıs gazisine anlamlı ziyaret

Öğrencilerden Kıbrıs gazisine anlamlı ziyaret

Kıbrıs - 19.09.2022
Kütahyalı Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, Gaziler Günü'nde vefat etti

Kütahyalı Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, Gaziler Günü'nde vefat etti

Kıbrıs - 19.09.2022
ALTSO Başkanı Şahin'den gazilere Kıbrıs gezisi sözü

ALTSO Başkanı Şahin'den gazilere Kıbrıs gezisi sözü

Kıbrıs - 19.09.2022
Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu, o günleri unutamıyor

Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu, o günleri unutamıyor

Kıbrıs - 19.09.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyaretine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyaretine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu

Kıbrıs - 19.09.2022
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den 'Enerjide Türkiye'nin önü açılacak' mesajı Açıklaması

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı Açıklaması

Kıbrıs - 19.09.2022
İzmir haberi: Bornova Radikal Okullarında Gaziler Günü gururu

İzmir haberi: Bornova Radikal Okullarında Gaziler Günü gururu

Kıbrıs - 19.09.2022
Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti

Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti

Kıbrıs - 18.09.2022
Çakırözer: 'Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor'

Çakırözer: "Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor"

Kıbrıs - 18.09.2022
Son dakika gündem: Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı

Son dakika gündem: Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı

Kıbrıs - 18.09.2022
Son dakika haber! KKTC'den Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki

Son dakika haber! KKTC'den Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki

Kıbrıs - 18.09.2022
Mersin haberleri... KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de 'Büyük Fotoğraf' konferansında konuştu

Mersin haberleri... KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de "Büyük Fotoğraf" konferansında konuştu

Kıbrıs - 17.09.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması

Kıbrıs - 17.09.2022
Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

Kıbrıs - 17.09.2022
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor

KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor

Kıbrıs - 17.09.2022
88 yaşındaki Kıbrıs gazisi, 40 yıl sonra yeniden uçmanın heyecanını yaşadı

88 yaşındaki Kıbrıs gazisi, 40 yıl sonra yeniden uçmanın heyecanını yaşadı

Kıbrıs - 17.09.2022
KKTC'den ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması

KKTC'den ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki Açıklaması

Kıbrıs - 17.09.2022
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: 'Abd'nin Gkry'ye Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırma Kararının Kapsamını Genişletmesini Şiddetle Kınıyoruz'

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Abd'nin Gkry'ye Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırma Kararının Kapsamını Genişletmesini Şiddetle Kınıyoruz"

Kıbrıs - 17.09.2022
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosu kararının kapsamını genişletmesini şiddetle kınadı

Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosu kararının kapsamını genişletmesini şiddetle kınadı

Kıbrıs - 17.09.2022
Türkiye, ABD'nin Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı: Ada'da silahlanmaya yol açacak

Türkiye, ABD'nin Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı: Ada'da silahlanmaya yol açacak

Kıbrıs - 17.09.2022
ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Kıbrıs - 17.09.2022
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: 'Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz'

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: "Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz"

Kıbrıs - 16.09.2022
Sakarya haberi: Kıbrıs gazisi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya haberi: Kıbrıs gazisi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs - 16.09.2022
Mersin gündem haberleri... Anamur'da İlköğretim Haftası kutlandı

Mersin gündem haberleri... Anamur'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kıbrıs - 16.09.2022
Vali Kürşat Kırbıyık Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Vali Kürşat Kırbıyık Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Kıbrıs - 16.09.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni Kıbrıs meselesi konusunda bilgilendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni Kıbrıs meselesi konusunda bilgilendirdi

Kıbrıs - 15.09.2022
Son dakika haber: KKTC'de 'askeri bölgeyi fotoğraflamak' suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek

Son dakika haber: KKTC'de "askeri bölgeyi fotoğraflamak" suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek

Kıbrıs - 15.09.2022
Vali Kızılkaya'dan merhum Kıbrıs Gazisi'nin ailesine taziye ziyareti

Vali Kızılkaya'dan merhum Kıbrıs Gazisi'nin ailesine taziye ziyareti

Kıbrıs - 15.09.2022
KKTC'den, GKRY'nin 'Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz' açıklamasına tepki Açıklaması

KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki Açıklaması

Kıbrıs - 14.09.2022
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Yunanistan'ın provokasyonlarını değerlendirdi (2)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Yunanistan'ın provokasyonlarını değerlendirdi (2)

Kıbrıs - 14.09.2022
title