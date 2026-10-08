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Çorlu'da Kıbrıs Gazisi ve Filo Jet kurbanı için aynı saatte cenaze namazları kılındı

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Çorlu'da Kıbrıs Gazisi ve Filo Jet kurbanı için aynı saatte cenaze namazları kılındı
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan 'Filo Jet' gemisinde hayatını kaybeden Orhan Bekret ile 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için Çorlu Merkez Camii'nde aynı anda cenaze namazları kılındı. İkisi dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde hayatını kaybeden Orhan Bekret ile Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için Çorlu Merkez Camii'nde aynı anda cenaze namazı kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından Bekret ve Alkan dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşın Orhan Bekret'e ait olduğu DNA incelemesiyle belirlendi. Bekret'in cenazesi memleketi Çorlu'ya getirildi.

Orhan Bekret için Çorlu Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Aynı camide aynı saatte Çorlu'da yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için de cenaze namazı kılındı.

Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan ile Kıbrıs gemi faciasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, camide kılınan cenaze namazlarının ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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