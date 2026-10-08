Haberler

KKTC Başbakanlığı Girne açıklarındaki gemi kazasında 2 naaşın kimliğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanlığı Girne açıklarındaki gemi kazasında 2 naaşın kimliğini duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında ulaşılan iki naaşın kimliğinin DNA ile belirlendiğini açıkladı. Naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu tespit edilirken, 4 naaşın sonucu bekleniyor ve kayıp son kişi aranıyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşların Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlenirken, kayıp son kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, çalışmalar kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

DİĞER 4 NAAŞIN DNA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Arama çalışmalarında daha önce ulaşılan diğer 4 naaşın DNA inceleme sonuçlarının beklendiği kaydedilen açıklamada, kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetlerinin kararlılıkla yürütülmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 95 sitede yayınlandı.
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı

Tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız?

Gülbek, CHP'li başkanı terletecek soruyu açık açık sordu
KVKK, işverenlerin çalışan e-postalarını denetlemesine ilke kararıyla sınır getirdi

Artık çalışanlarınızın bu bilgilerine serbestçe bakamayacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 katı çöken binada can pazarı! Kahreden anları komşu anlattı

İstanbul'da çöken binada can pazarı! Kahreden anları komşu anlattı
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 'Soruşturma 2025'e uzanacak'

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 2025'i işaret etti
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak

455 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kanun teklifi yarın Meclis'te
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu

Aynı restoranda karşılaştılar! Sonrası bomba