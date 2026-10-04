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Girne açıklarında gemi faciasında bir naaş daha bulundu, naaş sayısı 20'ye çıktı

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Naaşın kimliği için DNA çalışmaları başlatılırken ulaşılan naaş sayısı 20'ye çıktı, 8 kişiye henüz ulaşılamadı, arama sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 20'ye yükselirken, henüz ulaşılamayan 8 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

"Arama çalışmalarına ara verilmedi"

KKTC Başbakanlığı açıklamasında, facianın yaşandığı ilk günden itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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