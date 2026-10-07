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KKTC, Girne açıklarında naaşa ulaşıldığını ve kayıp sayısının 3'e düştüğünü açıkladı

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KKTC, Girne açıklarında naaşa ulaşıldığını ve kayıp sayısının 3'e düştüğünü açıkladı
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Naaşın kimliği için inceleme başlatılırken, kayıp olarak aranan kişi sayısı 3'e indi.

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Son gelişmeyle birlikte kayıp olarak aranan kişi sayısının 3'e düştüğü belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken; bugün bir naaşa daha ulaşıldığı ve kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Son gelişmeyle birlikte kazanın ardından kayıp olarak aranan kişi sayısının 3'e düştüğü bildirildi.

Açıklamada, devletin felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşmak amacıyla imkanlarını seferber ettiği ve arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi. Kayıpların tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise metanet ve sabır dilendi.

Kaynak: ANKA
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