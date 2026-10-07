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KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde can kaybı 26'ya yükseldi

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KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde can kaybı 26'ya yükseldi
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı ve faciadaki can kaybı 26'ya çıktı. Ekipler bugün toplam 2 kişinin naaşına ulaşırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, faciada can kaybı 26'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından kayıp olan kişiler için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Devam eden çalışmalar sırasında 1 kişinin daha naaşına ulaşılması ile faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ekipler bugün toplam 2 kişinin naaşına ulaşırken, kimlik tespiti için DNA incelemesi başlattı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü ulaşılan naaşın kimliği belli oldu

Geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşa yapılan DNA incelemesi sonucunda ise Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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