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KKTC'de batan gemide bir cesede daha ulaşıldı, son gelişmeyle ölü sayısı 23'e çıktı

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı, naaşın kimliklendirme çalışmaları başlatıldı. KKTC Başbakanlığı, son gelişmeyle ölü sayısının 23'e yükseldiğini, kayıp sayısının 5'e düştüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Son gelişmeyle birlikte, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 5'e düştü.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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