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Kıbrıs gazisi Mehmet Şener, Kütahya Hisarcık'ta askeri törenle defnedildi

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Kıbrıs gazisi Mehmet Şener, Kütahya Hisarcık'ta askeri törenle defnedildi
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Kütahya Hisarcık'ta 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Şener için Merkez Çarşı Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Şener'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Şener, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Şener için, Merkez Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Şener'in yakınlarının yanı sıra Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Şener'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı.

Şener'in cenazesi, Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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