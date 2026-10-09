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Batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk, Hatay Reyhanlı'da kardeşinin yanına defnedildi

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Batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk, Hatay Reyhanlı'da kardeşinin yanına defnedildi
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KKTC'nin Girne açıklarında batan gemide kaybolan 12 yaşındaki çocuk, memleketi Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi. Cenaze, aynı kazada ölen 6 yaşındaki kardeşinin mezarının yanına defnedildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki batan gemide kaybeden Saliha Miray Biçer (12), aynı kazada ölen kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in (6) mezarının yanına defnedildi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer de kayboldu. Arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Saliha Miray Biçer'in de önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Biçer'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Saliha Miray Biçer'in, Çarşı Camisi'ndeki cenazesine Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ile ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saliha Miray Biçer'in cenazesi, kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in mezarının yanına toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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