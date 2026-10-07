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Bakan Bak, KKTC'li mevkidaşıyla Lefkoşa ve Girne'de öğrenci yurdu protokolü imzaladı

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Bakan Bak, KKTC'li mevkidaşıyla Lefkoşa ve Girne'de öğrenci yurdu protokolü imzaladı
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Lefkoşa ve Girne'de öğrenci yurtları yapılması için Türkiye ile KKTC arasında iş birliği protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile imzalanan protokolün gençlerin geleceği için hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - Türkiye ile KKTC arasında Lefkoşa ve Girne'de öğrenci yurtlarının inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile Lefkoşa ve Girne'de öğrenci yurtlarının inşasına yönelik iş birliği protokolümüzü imzaladık. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağından aldığımız güçle gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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