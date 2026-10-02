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Cevdet Yılmaz, KKTC'de Filo Jet faciasında kaybolanların aileleriyle görüştü

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Cevdet Yılmaz, KKTC'de Filo Jet faciasında kaybolanların aileleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolanların aileleriyle bir araya geldi. Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşmede ailelere çalışmalar hakkında bilgi verildi, talep ve beklentiler dinlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmede, facianın ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin ailelere bilgi verildi, kayıp yakınlarının talep ve beklentileri dinlendi.

Görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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