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Girne açıklarında gemi kazasında ölü sayısı 22'ye yükseldi, 6 kişi aranıyor

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Girne açıklarında gemi kazasında ölü sayısı 22'ye yükseldi, 6 kişi aranıyor
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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