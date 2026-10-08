27 kişinin öldüğü Filo Jet faciasında ölen Mehmet Nuri Ayran Adana'da defnedilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta 27 kişinin hayatını kaybettiği "Filo Jet" gemi faciasında yaşamını yitiren Mehmet Nuri Ayran'ın işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirilerek toprağa verileceği bildirildi.

KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları sürerken, daha önce ulaşılan naaşlardan birinin Mehmet Nuri Ayran'a ait olduğu belirlenmişti. Adanalı olduğu öğrenilen Ayran'ın acı haberi memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu. Ayran'ın naaşının işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'ya gönderileceği ve burada düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı