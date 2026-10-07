KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY Lideri Hristodulidis 13 Ekim'de buluşacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasındaki bir sonraki görüşme 13 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki bir sonraki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim'de yerel saatle 15.30'da Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya gelecek.

Son görüşme 17 Eylül'de yapılmıştı

İki lider son olarak 17 Eylül'de BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde bir araya gelmişti. Saat 11.00'de başlayan baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü. BM, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Erhürman ile Hristodulidis'in güven oluşturucu önlemler, metodoloji ve Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.

Erhürman ise görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, güven oluşturucu önlemler konusunda henüz bir uzlaşıya varılamadığını belirtmiş, genişletilmiş formatta yeni bir toplantının yapılabilmesi için öncelikle Kıbrıs'ta somut ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etmişti.

Erhürman ve Hristodulidis, 17 Eylül'deki görüşmenin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'na katılmış ancak ikili bir araya gelmemiş, heyetler arası görüşme yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı