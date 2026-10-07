KKTC'de Lefkoşa ve Girne'ye 2 yükseköğrenim öğrenci yurdu için protokol imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 2 yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol kapsamında; Lefkoşa ve Girne'ye birer yükseköğrenim öğrenci yurdu inşa edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında KKTC'de yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yapılması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katılımıyla Ankara'da imzalanan protokol kapsamında, başkent Lefkoşa ile Girne'ye birer yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki 2026 yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında hazırlanan protokolle, KKTC'de yükseköğrenimin kalite ve kapasitesinin artırılması, öğrenci sayısının yükseltilmesi ve öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, protokol imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı