Haberler

KKTC Başbakanlığı Girne açıklarında gemi kazasında bir naaş daha bulunduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanlığı Girne açıklarında gemi kazasında bir naaş daha bulunduğunu açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrası arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Naaşın kimliği için inceleme başlatılırken, kayıp bir kişiye ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından deniz genelinde devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, denizden çıkarılan naaşın kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kayıp durumda bulunan bir kişiye daha ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerinin kararlılıkla yürütülmeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Kediye işkence anları kamerada

Küçük çocuğun kediye yaptıkları akılalmaz! Kamera anbean kaydetti
Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi