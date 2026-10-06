Bursa'nın 'Salla Dansı', DHA'nın haberinin ardından KKTC Girne'de sahnelendi

BURSA'da Mehmet Akif Mahallesi'nde, 20 yıldır çeşitli eğlencelerde yapılan 'Salla Dansı'nın ünü, DHA'nın haberinin ardından sınırları aştı. Sanal medyada milyonlarca kişiye ulaşan dans, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de görüntülendi. Atatürk Meydanı'nda gençlerin yaptığı dans, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde, halk arasında 'Mutlular' olarak bilinen Mehmet Akif Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde yapılan dans, sanal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Halk arasında ve sanal medyada 'Salla Dansı' olarak bilinen dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de bulunmuyor. Dansın figürleri kuşaktan kuşağa aktarılırken, mahallenin gençleri büyüklerinden öğrendikleri figürleri grup halinde ve aynı anda yaparak hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Sanal medyada beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden Bursa'ya geliyor.

'GİRNE'DE 'MUTLULAR' ŞOV'

Toplu eğlencelerde, 'mahalle geleneği' haline gelen ve DHA'nın haberinin ardından sanal medyada milyonlarca kişiye ulaşan 'Salla Dansı', bu kez sınırı aşıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelendi. Bir grup genç Girne kentinde 'Salla Dansı' yaparken görüntülendi. Atatürk Meydanı'nda müzikle dans eden gençlerin keyifli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kaydeden kişinin ise 'Kıbrıs Girne'de Mutlular Şov' dediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı