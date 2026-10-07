Girne açıklarında üçüncü naaşa ulaşıldı, bir naaşın kimliği Orhan Bekret çıktı

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(ANKARA) - Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bugün üçüncü naaşa ulaşıldı. Pazartesi günü bulunan naaşın DNA incelemeleri sonucunda Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarında bugün üçüncü naaşa ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmalar başlatılmıştır. Pazartesi günü ulaşılan naaşın kimlik tespit çalışmaları tamamlanmış, yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşın Orhan Bekret'e ait olduğu belirlenmiştir. Son gelişmelerle birlikte, kayıp durumda bulunan 2 insanımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA