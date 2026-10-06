Haberler

Girne açıklarında batan gemideki iki ceset Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bulunan iki cesedin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu DNA çalışmalarıyla belirlendi. KKTC Başbakanlığı, kimlik tespitinin tamamlandığını duyurarak ailelere başsağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bulunan iki cesedin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçen günlerde ulaşılan iki cesedin kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

1,86 milyarlık iadede 147 milyon detayı! AK Partili isim: Neden kaldı?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 100'e yakın kişi gözaltında
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Son hali gündem yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan şoke eden istifa kararı
Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak

AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye kanun teklifi geliyor
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Tası tarağı toplayıp gitmişti, akıbeti belli oldu