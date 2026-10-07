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KKTC'de Girne açıklarında gemi kazasında can kaybı 25'e yükseldi

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KKTC'de Girne açıklarında gemi kazasında can kaybı 25'e yükseldi
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında yürütülen dip aramada 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Böylece can kaybı 25'e yükseldi, kayıp kişi sayısı 3'e düştü.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Bugün bir naaşa daha ulaşılmasıyla can kaybının 25'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının ise 3'e düştüğü belirtilen açıklamada, "Girne açıklarında kalan kayıplara ulaşılması amacıyla arama faaliyetleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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