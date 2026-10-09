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Kıbrıs gazisi Hikmet Deniz'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Deniz'in cenazesi toprağa verildi. Bafra Büyük Cami'de Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakıntaş Mezarlığı'nda defnedilen Deniz'in törenine askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Deniz'in cenazesi, toprağa verildi.

Deniz için Bafra Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, Yakıntaş Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törene gazi Deniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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